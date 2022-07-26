فيس بوك تدفع مقابل مقاطع فيديو تستخدم الموسيقى المرخصة

الوكيل الإخباري - قدمت فيس بوم للتو طريقة جديدة لتحقيق الدخل لمنشئي الفيديو تسمى Music Revenue Sharing تتيح هذه الميزة للمبدعين كسب حصة من الإيرادات من مقاطع الفيديو الطويلة التي استخدموا فيها موسيقى مرخصة.



وتذهب أجزاء أخرى من الإيرادات أيضاً إلى أصحاب حقوق الموسيقى وشركة ميتا، مما يتيح لجميع الأطراف المشاركة في الفيديو الحصول على أموال مقابل ذلك.



ولكي يكون منشىء المحتوى مؤهلاً لمشاركة أرباح الموسيقى، يجب أن يفي بمعايير أهلية تحقيق الدخل على فيس بوك، وأن يكون مؤهلاً للإعلانات أثناء البث.

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ويحتاج محتوى الفيديو نفسه إلى اتباع سياسات تحقيق الدخل ومعايير المجتمع وإرشادات الموسيقى. ويحتاج الفيديو أيضاً إلى عناصر مرئية ولا يمكن الاعتماد فقط على الموسيقى نفسها.

وفي السابق، كان من الممكن مخالفة منشئي الفيديو إذا تم اكتشاف موسيقى مرخصة في المحتوى الخاص بهم. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها جميع منصات الوسائط الاجتماعية تقريباً، لذا فإن فيس بوك هي أول من يخرج من هذا النموذج.



وتسمح الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى بالاستمرار في الحصول على أموال حتى على مقاطع الفيديو التي تستخدم موسيقى مرخصة، ولكن هناك الكثير من المتطلبات التي يجب تلبيتها قبل أن يتمكن منشئو المحتوى من الحصول على أموال مقابل الفيديو. وإلى جانب ما تم ذكره سابقاً ، يحتاج المبدعون أيضاً إلى التأكد من أن الأغنية التي يستخدمونها مؤهلة لمشاركة أرباح الموسيقى. وقدمت فيس بوك كتالوجاً للموسيقى في Creator Studio يمكن استخدامه لهذا الغرض.



ولا يزال بإمكان منشئي المحتوى استخدام الأغاني غير المدرجة في هذه القائمة، ولكن سيحتاجون إلى المراجعة قبل أن يصبحوا مؤهلين لتحقيق الدخل، ويحتاجون إلى التوافق مع سياسات الملكية الفكرية. وإذا كان الفيديو مؤهلاً، سيكسب منشئو المحتوى حصة أرباح قدرها 20%، بحسب موقع سلاش غير.

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