فيس بوك وتويتر يواجهان أزمة بسبب العنصرية ضد لاعبي إنجلترا

الوكيل الإخباري - تعرضت منصتا فيسبوك وتويتر لانتقادات بسبب فشلهما في التصرف بسرعة كافية لمواجهة فيض من الإساءات العنصرية الموجهة ضد لاعبي كرة القدم في إنجلترا بعد خسارة الفريق أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا.





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قال وزير الثقافة البريطاني في تغريدة: أشارك الغضب من الإساءة العنصرية المروعة للاعبينا الأبطال.



وأضاف: تحتاج شركات التواصل الاجتماعي إلى رفع مستوى معالجتها، وإذا فشلت في ذلك، فإن القانون الجديد يحاسبها بغرامات تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات العالمية.

واستهدف سياسي بريطاني آخر، وهو عضو محافظ في البرلمان، داميان كولينز، فيسبوك، وسأل عملاقة التكنولوجيا عن عدد الحسابات التي حذفتها بالنظر إلى شروط الخدمة التي تحظر خطاب الكراهية.



وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تحركت بسرعة لإزالة الإساءات العنصرية التي تستهدف لاعبي إنجلترا عبر تطبيق إنستاجرام.



وأضاف: لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لإساءة عنصرية في أي مكان. أزلنا بسرعة التعليقات والحسابات التي توجه الإساءة إلى لاعبي كرة القدم في إنجلترا. ونواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يخالفون قواعدنا.



وقال متحدث باسم تويتر: إن الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا ليس لها مكان عبر تويتر. أزلنا في الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 1000 تغريدة.

وعلقنا عدد من الحسابات بشكل دائم لانتهاك قواعدنا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

