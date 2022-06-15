فيس بوك يؤكد بدء دعم نقل محادثات WhatsApp من منصة الأندرويد إلى منصة iOS

الوكيل الإخباري - أكد “Mark Zuckerberg” عبر صفحته الرسمية على Facebook على دعم المستخدمين قريباً لنقل محادثات WhatsApp من منصة الأندرويد إلى منصة iOS.



يبدأ WhatsApp الآن في دعم المستخدمين بالقدرة على نقل المحادثات بسلاسة بين أجهزة الأندرويد وهواتف الأيفون، حيث سيتاح للمستخدم نقل تاريخ المحادثات كاملة بمحتوى الفيديو وأيضاً الرسائل الصوتية.

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من جانب أخر أكدت صفحة الدعم الخاصة بتطبيق WhatsApp على أن ميزة نقل الدردشة الجديدة لن تدعم نقل تاريخ المكالمات التي أجريت في تطبيق الواتس اب، أو عرض الإسم بين المنصات.



ولقد أكد “Mark Zuckerberg” على أن دعم ميزة نقل المحادثات في تطبيق الواتس اب يعد خطوة كبيرة في تطبيق المراسلة لدعم أنظمة التشغيل بكفاءة أعلى.

كما أشار “Zuckerberg” أن عملية نقل المحادثات ومحتوى الفيديو ستدعم التشفير أيضاً end-to-end لحماية المستخدم حتى بعد نقل المحتوى.



أيضاً من المقرر أن يتطلب تنفيذ العملية تثبيت تطبيق “Move to iOS” على هاتف الأندرويد لتتم عمليات النقل، كما يتطلب نظام Android 5.0 Lollipop، ونظام iOS 15.5 على هاتف الأيفون.

التقنية بلا حدود