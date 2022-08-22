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الإثنين، 22-08-2022 03:22 م

فيس بوك يفقد مكانته بين الـ 10 تطبيقات الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية

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الوكيل الإخباري - يعاني تطبيق منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل المحافظة على وجوده في قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلاً على الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة عبر المتجر الإلكتروني آب ستور، بحسب تحليل لبيانات المتجر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل تيك توك وبي ريال، تعاني المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.

على سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك في العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلاً سبع مرات. لكن في عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيس بوك قد يخرج من القائمة تماماً بفضل تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.

وخلال النصف الأول من العام الماضي خرج فيسبوك من قائمة التطبيقات العشرة الأوائل ست مرات فقط، لكن في النصف الأول من العام الحالي خرج التطبيق من القائمة 59 مرة.

كما ظل التطبيق خارج قائمة التطبيقات العشرة الأوائل لمدة 37 يوماً متصلة خلال العام الحالي، في حين كانت الفترة الأطول في العام الماضي يومين فقط.

كما أكد تحليل جديد لبيانات متجر التطبيقات آب ستور قدمته منصة داتا دوت أيه.آي تراجع شعبية تطبيق فيسبوك، حيث أشار إلى خروج التطبيق من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة 4 مرات خلال العام الماضي، مقابل 110 أيام خلال العام الحالي. وتركزت فترة خروج التطبيق من قائمة العشرة الأوائل خلال شهور أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضية.

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