في الصين.. يمكنك تأجير وجهك للذكاء الاصطناعي مقابل المال

الوكيل الإخباري- يشهد قطاع المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصين اتجاهاً جديداً يتمثل في تأجير ملامح الوجه لاستخدامها في إنتاج المسلسلات القصيرة والإعلانات، مقابل عائد مالي.

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وتتيح منصات متخصصة، مثل ActID وNew Claw، للمستخدمين ترخيص استخدام صورهم لإنشاء شخصيات رقمية تتحدث وتتحرك وتؤدي أدواراً مختلفة بالذكاء الاصطناعي، فيما يحصل أصحاب الوجوه على مقابل مالي يختلف بحسب شروط الترخيص.