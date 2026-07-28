في الصين.. يمكنك تأجير وجهك للذكاء الاصطناعي مقابل المال

وتتيح منصات متخصصة، مثل ActID وNew Claw، للمستخدمين ترخيص استخدام صورهم لإنشاء شخصيات رقمية تتحدث وتتحرك وتؤدي أدواراً مختلفة بالذكاء الاصطناعي، فيما يحصل أصحاب الوجوه على مقابل مالي يختلف بحسب شروط الترخيص.
وجاء هذا التوجه مع التوسع الكبير في إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي داخل الصين، لكنه يثير مخاوف قانونية بشأن إساءة استخدام الوجوه الرقمية، وصعوبة السيطرة عليها بعد انتقالها إلى المشترين، رغم وجود عقود وقوانين تنظم استخدامها.
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