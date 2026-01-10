في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر

أبرز التغيّرات المتوقعة:
دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل: تحليل عادات المستخدم، تنظيم الملفات تلقائيًا، وتقديم اقتراحات ذكية، بالإضافة إلى تحرير الصور والفيديو وكتابة المقالات أو الأكواد.
تطور مواصفات الأجهزة: معالجات أسرع، ذاكرة وصول عشوائي أكبر، وبطاقات رسومية قوية لدعم التعلم الآلي وتشغيل المهام المعقدة بكفاءة.
هذه التحسينات تجعل التفاعل مع الكمبيوتر أكثر ذكاءً وسلاسة، ويحول الجهاز إلى مساعد شخصي قادر على إنجاز المهام بسرعة وزيادة الإنتاجية.
