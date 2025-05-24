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في هذا الموعد... أبل ستطلق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   تخطط شركة أبل لإطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء ومنافسة نظارات "Ray-Ban" من شركة "ميتا".

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ووفقًا لتقرير من وكالة "بلومبرغ"، بدأت أبل بالفعل إنتاج نماذج أولية بالتعاون مع موردين خارجيين، على أن يتم توسيع نطاق الإنتاج أواخر العام الجاري.


وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال فاتر لجهاز "Vision Pro" بسبب ارتفاع سعره ومحدودية ميزاته. في المقابل، حققت نظارات "Ray-Ban" الذكية من ميتا انتشاراً واسعاً بين المستخدمين.


في سياق متصل، أوقفت أبل تطوير ساعة ذكية مزودة بكاميرا لتحليل محيط المستخدم، كانت مخصصة للإطلاق في 2027، بحسب "بلومبرغ".

 

لبنان 24 

 
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