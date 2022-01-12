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الأربعاء، 12-01-2022 04:52 م

في واتساب... هل بات تشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق متاحاً؟

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الوكيل الاخباري- يعمل واتسآب على ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية دون الحاجة للبقاء في واجهة التطبيق، وذلك بحسب تقرير لموقع XDA Developers، وفي الوقت الحالي ، إذا قمت بتشغيل رسالة صوتية في أي دردشة في واتس آب ، فسيتوقف تشغيل الملاحظة الصوتية إذا عدت إلى قائمة الشاشة الرئيسية أو انتقلت إلى محادثة جديدة.

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ويضيف التقرير أن مشغل الرسائل الصوتية الجديد يظهر في الجزء العلوي من التطبيق بعد تشغيل ملاحظة صوتية والعودة إلى محادثة جديدة أو الانتقال إلى محادثة جديدة، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مشغل الرسائل الصوتية مع شريط تقدم وقد يحتوي أيضًا على أزرار تسمح لك بإيقاف الملاحظة الصوتية واستئنافها ورفضها.
 
ولا توجد معلومات رسمية حول هذا التغيير من واتس آب ، لذلك من غير المعروف متى سيتم إصداره حتى على القناة التجريبية، وهذه الميزة الجديدة في مرحلة التطوير ولم يتم إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية في أحدث إصدار تجريبي من واتس آب.

 

المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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