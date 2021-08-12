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الخميس، 12-08-2021 02:59 م

في واقعة غريبة.. هاكرز يسرقون 600 مليون دولار ويبدأون بإعادة المبلغ

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الوكيل الاخباري - استولى قراصنة (هاكرز) على مبلغ 600 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة، إلا أنهم بدأوا لاحقا بإعادة أجزاء من المبلغ.

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استغل القراصنة ثغرة أمنية في شبكة Poly Network المتخصصة في العملات المشفرة وقاموا بالاستيلاء على المبلغ الضخم.

 


وحثت الشبكة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" القراصنة على التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة.


وقالت في رسالتها للهاكرز: "الأموال التي سرقتموها تعود لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير، وبالتالي فهي ملك الناس".


وحذرت السارقين من الملاحقة وذكرتهم بأن جهات تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى.

 



اللافت أن القراصنة، استجابوا اليوم الأربعاء لمطالب الشبكة، وبدأوا في إعادة أجزاء من المبالغ المسروقة.
وقالت الشبكة في تغريدة: "حتى الآن، تلقينا قيمة إجمالية قدرها 4772297.675 دولارا من الأصول التي أعادها المخترقون".


وتمثل عملية القرصنة هذه إحدى أكبر عمليات السرقة في تاريخ (التمويل اللامركزي) للعملات المشفرة، بحسب الشبكة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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