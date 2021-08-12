في واقعة غريبة.. هاكرز يسرقون 600 مليون دولار ويبدأون بإعادة المبلغ

الوكيل الاخباري - استولى قراصنة (هاكرز) على مبلغ 600 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة، إلا أنهم بدأوا لاحقا بإعادة أجزاء من المبلغ.
استغل القراصنة ثغرة أمنية في شبكة Poly Network المتخصصة في العملات المشفرة وقاموا بالاستيلاء على المبلغ الضخم.
August 10, 2021
وحثت الشبكة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" القراصنة على التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة.
وقالت في رسالتها للهاكرز: "الأموال التي سرقتموها تعود لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير، وبالتالي فهي ملك الناس".
وحذرت السارقين من الملاحقة وذكرتهم بأن جهات تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى.
August 11, 2021
المصدر : سبوتنك