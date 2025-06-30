في Android 16.. أداة ذكية لاكتشاف التجسس على هاتفك

تشمل الميزة:
إشعارات عند الاتصال بشبكة غير آمنة أو عند محاولة الشبكة الوصول إلى معرّفات الهاتف.
إيقاف دعم شبكات الجيل الثاني (2G) المعرضة للاختراق.
الميزة تظهر فقط على الهواتف التي تدعم إصدار IRadio HAL 3.0، ما يعني أنها لن تكون متوفرة في كل الأجهزة، حتى بعض هواتف Pixel. ومن المتوقع توفرها في الأجهزة الجديدة مثل Pixel 10.
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