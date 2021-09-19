قائمة لأكثر 10 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب منذ بداية آب .. والأطفال في الصدارة

الوكيل الاخباري - نشرت شركة الأبحاث الألمانية "Statista" قائمة بمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في العالم اعتبارًا من أغسطس/آب من هذا العام.

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1. أغنية الأطفال"Baby Shark Dance" حصلت على 9.2 مليار مشاهدة.



2. أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة للمطرب لويس فونسي حصلت على 7.5 مليار مشاهدة.



3. أغنية الأطفال "جوني جوني يس بابا" حصلت على 5.65 مليار مشاهدة.



4. أغنية "Shape of You" للمطرب إد شيران حصلت على 5.43 مليار مشاهدة.



5. أغنية "See You Again" للمطرب تشارلي بوث حصلت على 5.23 مليار مشاهدة.



6. أغنية الأطفال "الحمام" حصلت على 4.47 مليار مشاهدة.



7. فيديو تعلم الألوان للأطفال "البيض الملون في المزرعة" حصل على 4.45 مليار مشاهدة.



8. أغنية "Masha and The Bear - Masha plus porridge" حصلت على 4.4 مليار مشاهدة.



9. أغنية "Uptown Funk" للمطرب مارك رونسون حصلت على 4.27 مليار مشاهدة.



10. أغنية "غانغنام ستايل" الشهيرة حصلت على 4.16 مليار مشاهدة.











المصدر : سبوتنك