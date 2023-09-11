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الإثنين، 11-09-2023 01:10 م

قائمة مسربة لأسعار "iPhone 15"

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الوكيل الإخباري- خلال أقل من 48 ساعة، تعلن أبل عن أغلى هاتف آيفون في تاريخ الشركة، وهو آيفون 15 برو ماكس، والذي ربما يقترب  سعره من الــ5000 درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 1300 دولار.

ووفقا لموقع «دي جي تايمز» المتخصص في التكنولوجيا، فهاتف آيفون 15 برو ماكس سيزيد سعره بـ200 دولار عن نسخة العام الماضي (حوالي 750 درهم)، وذلك لعدة أسباب منها جسم الجهاز الذي تحول إلى التيتانيوم بدلاً من حديد الستانليس، أو الألمونيوم في نسخات سابقة، ولكن أيضاً سيكون الارتفاع في التكلفة بسبب تخلي أبل للمرة الأولى عن فتحة الشحن «لايتينينغ»، والتي كانت تدر لأبل أموالاً من الشركات المصنعة، واستبدلت أبل الفتحة القديمة بالفتحة التقليدية «تايب سي» والتي تعود حقوق تصنيعها لكوالكم.

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وتدفع شركات التصنيع حقوقاً مالية بنسبة من كل كابل للشركة المالكة لبراءة الاختراع، وكانت تلك النسبة تدر مليارات سنوياً لأبل من تصنيع الشركات لكابلات الـ«لايتينينغ».


وبحسب تقرير في بلومبرغ فإحدى الأمور التي زادت من تكلفة هاتف أبل الجديد، وستضطر الشركة لرفع سعره هي عدسة التقريب الجديدة «بريسكوب لينس»، والتي يفترض أن تقرب 10 مرات للمرة الأولى في أبل، وهي الخاصية التي بدأتها سامسونج للمرة الأولى في هاتفها «إس 20»، وتعتمد على إيجاد البعد البؤري داخلياً في الجهاز بوضع مرايا داخل أنبوب معزول ليضاعف حجم الضوء، ويعطي قدرة على التقريب دون حركة ميكانيكية للعدسة.


ولكن وفقاً لبلومبرغ، فأحد أهم أسباب الزيادة في الفئات العليا هو توسيع الفجوة السعرية بين الفئات الدنيا في آيفون وبين الفئة الرائدة، بعدما تسبب ضيف تلك الفجوة العام الماضي، في تراجع كبير في مبيعات الفئة الأولى والبلس عالمياً، بعدما كان الفارق بين البلس والبرو فقط 100 دولار، الأمر الذي أدى لتفضيل الأغلبية شراء البرو، ولكن وفقاً للأسعار الجديدة فالفارق اتسع ليكون مئتي دولار بين البلس والبرو، مما يسمح بزيادة المبيعات لتلك الفئة الدنيا.


 عرضت «بلومبرغ» في تقريرها  أسعار آيفون 15 بفئاته المزمع طرحها مساء بعد غد في مؤتمر أبل العالمي، حيث سيظل سعر جهازي الفئة الدنيا «iPhone 14» و«iPhone 14 plus» كما طرح في العام الماضي بـ799 دولار (حوالي 3000 درهم) و899 دولار (حوالي 3300 درهم).


بينما في فئة البرو فستكون الزيادة لـ«iPhone 15 pro» 100 دولار مقارنة بسعر نسخة «iPhon 14 pro» لتكون 1099 دولار (ما يعادل حوالي 4100 درهم)، و200 دولار زيادة في سعر «iPhone 15 pro Max» ليصبح بـ1299 دولار (حوالي 5000 درهم) مقارنة بسعر «iPhon 14 pro Max» وقت الطرح العام الماضي.

 


البيان

 




 

 


 

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