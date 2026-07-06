قبل أن تشتري لابتوب مستعمل… انتبه لهذه العيوب

12:20 م

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية، يتجه كثيرون إلى شراء اللابتوبات المستعملة كخيار اقتصادي، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر. اضافة اعلان





وتشير تقارير تقنية إلى أن من أبرز عيوبها عدم معرفة تاريخ استخدام الجهاز، واحتمال تعرضه لصدمات أو إصلاحات سابقة، إضافة إلى قِصر عمره الافتراضي بسبب استهلاك مكوناته مثل البطارية والمعالج.



كما قد يعاني الجهاز من ضعف الأداء ونقص في المواصفات الحديثة، مع وجود أعطال خفية قد تظهر لاحقًا وتزيد من تكاليف الصيانة.



ورغم ذلك، قد يكون خيارًا جيدًا إذا تم فحصه جيدًا وشراؤه من مصدر موثوق، مع الموازنة بين السعر والمخاطر.





