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الأحد، 30-05-2021 11:01 ص

قبل حذفها من جوجل.. ابرز الطرق للحفاظ على صورك وملفاتك المهمة

صور Google


الوكيل الإخباري _ تستعد شركة Google جوجل الأمريكية، خلال أيام لحذف صور المستخدمين على تطبيق Google Photos ، وكذلك الملفات الخاصة بهم على تطبيقي  Drive و Gmail .

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حيث ستحذف جوجل أي صور أو ملفات تتخطى المساحة المجانية المخصصة ب 15 جيجا بايت بداية من يوم 1 يونيو المقبل.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن مستخدمي جوجل عليهم القيام بعدد من الإجراءات للحفاظ على صورهم وملفاتهم المهمة على تطبيقات Google Photos و Drive وGmail وعدم تجاوز المساحة المخصصة لهم، من خلال : 

 

1- التخلص من الإيميلات غير المهمة في Gmail 

ويحتوى Gmail على آلاف الإيميلات غير المهمة والتى تحتوى على مساحة كبيرة ويمكن التخلص منها : اكتب فى شريط البحث عرض جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مرفقات يزيد حجمها عن 10 ميجابايت، وفي حالة رغبتك في حذف ملفات أكبر ، سيتعين عليك اختار رقم أعلى، ثم النقر على زر الحذف، وبعد الانتهاء من هذه العملية ، ادخل على الذهاب إلى سلة المهملات وتحديد زر سلة المهملات الفارغ. 

2- التخلص من الصور Google Photos و Drive 

يجب التخلص من كل الصور والملفات غير المهمة وذات المساحة الكبيرة فى تطبيقى Google Photos و Drive وذلك لإبقاء مساحة للصور والملفات المهمة والحفاظ على مساحة أقل من 15 جيجا بايت.


ويمكن التخلص من ملفات Drive  كبيرة الحجم  من خلال :
افتح الإعدادات Settings، من خلال النقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من Drive، ثم اضغط على خيار إدارة التطبيقات Manage Apps".

 


بالنسبة إلى أي تطبيقات تحتوي على ملاحظة حول البيانات المخفية، اضغط على المربع الرمادي "خيارات Options" ، وحدد "حذف بيانات التطبيق المخفية Delete hidden app data"، حيث قد تحتوي التطبيقات المرتبطة بسعة تخزين Google Drive أحيانًا على بيانات مخفية.


افتح مجلد المهملات Drive Trash، ثم انقر على خيار إفراغ سلة المهملات Empty trash أعلى الصفحة للتخلص من الملفات المحذوفة نهائيا.

 

 

3- تحويل كل الصور والملفات إلى بدائل أخرى 

يمكن لمستخدمى تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail عدم حذف أى من صورهم المختلفة قبل 1 يونيو وتحويلها بالكامل إلى بدائل حفظ أخرى تتحمل سعات كبيرة ثم حذفها بالكامل من على تطبيقات جوجل، ومن هذه البدائل :


تطبيق Evernote
يعد تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.

 

تطبيق Dropbox
يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive،  ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.

 

المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

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