قبل شراء آيفون مستعمل.. نصائح حاسمة لتجنب الخسارة والاحتيال

الوكيل الإخباري- يشهد الآيفون المستعمل إقبالاً متزايداً كخيار اقتصادي، لكن شراءه يتطلب حذراً لتفادي الأجهزة المعطوبة أو المسروقة. وينصح الخبراء بفحص 11 نقطة أساسية قبل الشراء، أبرزها التأكد من عمل الهاتف وإقلاعه بشكل طبيعي، وإلغاء قفل التفعيل (Activation Lock)، والتحقق من مسح الجهاز بطريقة صحيحة.



كما يُنصح بفحص الحالة الخارجية، وصحة البطارية، وأصالة القطع، والأداء العام، إضافة إلى اختبار الشاشة، والسماعات، والأزرار، وجميع الكاميرات. ويُعد الشراء من متجر معتمد أو اقتناء آيفون مُجدّد رسميًا خيارًا أكثر أمانًا لمن يرغب في تقليل المخاطر.

