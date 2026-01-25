قبل شراء آيفون مستعمل.. نصائح حاسمة لتجنب الخسارة والاحتيال

كما يُنصح بفحص الحالة الخارجية، وصحة البطارية، وأصالة القطع، والأداء العام، إضافة إلى اختبار الشاشة، والسماعات، والأزرار، وجميع الكاميرات. ويُعد الشراء من متجر معتمد أو اقتناء آيفون مُجدّد رسميًا خيارًا أكثر أمانًا لمن يرغب في تقليل المخاطر.
-
