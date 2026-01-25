الأحد 2026-01-25 02:28 م

قبل شراء آيفون مستعمل.. نصائح حاسمة لتجنب الخسارة والاحتيال

للا
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   يشهد الآيفون المستعمل إقبالاً متزايداً كخيار اقتصادي، لكن شراءه يتطلب حذراً لتفادي الأجهزة المعطوبة أو المسروقة. وينصح الخبراء بفحص 11 نقطة أساسية قبل الشراء، أبرزها التأكد من عمل الهاتف وإقلاعه بشكل طبيعي، وإلغاء قفل التفعيل (Activation Lock)، والتحقق من مسح الجهاز بطريقة صحيحة.

كما يُنصح بفحص الحالة الخارجية، وصحة البطارية، وأصالة القطع، والأداء العام، إضافة إلى اختبار الشاشة، والسماعات، والأزرار، وجميع الكاميرات. ويُعد الشراء من متجر معتمد أو اقتناء آيفون مُجدّد رسميًا خيارًا أكثر أمانًا لمن يرغب في تقليل المخاطر.

اضافة اعلان

 

العربية 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة