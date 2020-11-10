الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟

موعد حظر التجول الشامل اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن ترخيص علاج مطور لفيروس كورونا

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا




الثلاثاء، 10-11-2020 02:47 م

قرار اضطراري من فيسبوك بسبب الانتخابات الأمريكية

فيسبوك


الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير أمريكية، أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تحدث "تغييرات مؤقتة" بحسب تعبيرها، لضمان سير عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية بطريقة اكثر ديمقراطية.

اضافة اعلان

ومن أبرز هذه التغييرات هو إبطاء "فيسبوك" لقدرة مستخدميه على مشاركة المنشورات، وذلك ضمن مساعيه للحد من انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة حول الانتخابات، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


وكشف تقرير لموقع "باز فيد نيوز" أن شركة "فيسبوك" تستخدم مقياسا داخليا لتتبع احتمالات العنف بين المصوتين.


ووفقا للتقرير، فإن "المقاييس الداخلية الخاصة بـ"فيسبوك" اكتشفت أن منشوراتها تساهم في نشر أوضاع غير مستقرة حول فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يحاول دونالد ترامب، وأنصاره ضخ شكوك لا أساس لها في العملية الانتخابية".


وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أغلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مجموعة تضم مئات الآلاف من المجموعات بسبب نشرها "دعوات مقلقة للعنف"، وقالت "فيسبوك" إن هذه الخطوة "تتماشى مع الإجراءات الاستثنائية التي نتخذها خلال هذه الفترة من التوتر المتزايد".


وبحسب موقع "إنغادجيت"، فقد أصدر متحدث باسم "فيسبوك" بيانا رسميا، أكد فيه أن الشركة ستتخذ "خطوات مؤقتة" إضافية لمنع المعلومات الخاطئة من الانتشار على نطاق أوسع، سواء عبر تطبيقي "فيسبوك" أو "إنستغرام"، وستقوم الشركة بتخفيض ترتيب بعض المنشورات في شريط أخبار المستخدمين، كما أنها ستقلل من انتشار بعض مقاطع الفيديو "التي قد تتعلق بالانتخابات"، وستشجع المستخدمين على زيارة مركز معلومات التصويت للحصول على معلومات انتخابية موثوقة.

ولم يشر المتحدث الرسمي إلى المدة التي ستستغرقها هذه الإجراءات المؤقتة.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل-واتساب

7 مزايا يحتاجها المستخدمون بتطبيق واتسآب

18656732_101

مايكروسوفت تطرح أقوى جهاز ألعاب في العالم !

delete-instagram-icon-1-1-1200x900

طرق للتعرف على من قام بإلغاء متابعتك في انستغرام

طريقة-تسجيل-دخول-انستقرام-من-قوقل

كيف ترسل رسالة ذاتية الاختفاء على تطبيق انستغرام !

1526089_579697538772303_717944275_n_by_sealtilburg-d7nodk7

واتسآب يضيف زرا يقدم مهاما استثنائية

Facebook

فيسبوك يخطط لإعطاء الآباء الحق فى مراقبة أطفالهم عبر الموقع

أخبار متعلقة
Facebook

فيسبوك يخطط لإعطاء الآباء الحق فى مراقبة أطفالهم عبر الموقع

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

160445412814834600

فيسبوك وتويتر يعلقان آلاف الحسابات

image_15749953301464954507

تركيا تفرض غرامة مالية على شبكات التواصل الاجتماعي

000_1NG84A

تويتر يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

arabstoday-Twitter

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية