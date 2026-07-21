قرار مفاجئ من يوتيوب

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الوكيل الإخباري- أعلنت منصة يوتيوب تحديثًا في سياسات المحتوى المؤهل لتحقيق الدخل، في خطوة تستهدف الحد من انتشار الفيديوهات منخفضة الجودة المُنتجة بكميات كبيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بمصطلح "AI Slop". اضافة اعلان





وأكدت المنصة أن التحديث لا يمثل تغييرًا جذريًا في السياسات، وإنما يهدف إلى توضيح معايير المحتوى غير الأصيل الذي لن يكون مؤهلًا لتحقيق الأرباح عبر برنامج شركاء يوتيوب (YPP).



وأوضحت يوتيوب أن المحتوى القائم على القوالب الجاهزة أو الإنتاج المتكرر، خاصة الفيديوهات التي تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي مع تعديلات طفيفة، لن يكون مؤهلًا لتحقيق الدخل، لافتة إلى أن بعض الفيديوهات التعليمية قد تُصنف ضمن هذه الفئة إذا كانت مجرد إعادة إنتاج لمحتوى موجود دون إضافة قيمة أو رؤية جديدة.



كما شددت المنصة على أنها ستحد من تحقيق الأرباح للفيديوهات التي تعتمد على الإثارة أو الصدمة لجذب المشاهدات، مثل المقاطع التي تستغل مشاعر الجمهور بمشاهد مصطنعة، مؤكدة أن القنوات التي تعتمد هذا الأسلوب بشكل أساسي قد تفقد أهليتها لتحقيق الدخل.



وأعلنت يوتيوب أيضًا فرض قيود على استخدام الشخصيات الافتراضية المولدة بالذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات في مجالات حساسة، مثل الصحة والطب، والمال، والقانون، خشية تضليل المستخدمين أو تقديم معلومات غير موثوقة.



وأكدت المنصة أن هذه الإجراءات لا تستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، وإنما تهدف إلى ضمان توظيفه في إنتاج محتوى أصيل وذي قيمة للمشاهدين.





