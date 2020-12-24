الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

إصدار قرارات متعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020

انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

وفيات الخميس 24/12/2020

مؤتمر حكومي للكشف عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

وزير الصحة يوضح للوكيل حول نوعية اللقاحات القادمة للمملكة

غزة تسجل 806 إصابات جديدة بكورونا

الخميس، 24-12-2020 10:47 ص

قرار من واتسآب يسعد أصحاب هذه الهواتف

واتساب3-696x435


الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أصدرت قرارا سيسعد الملايين من أصحاب واحدا من أشهر الهواتف في العالم.

اضافة اعلان

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" اتخذت قرارا بعدم إنهاء الدعم على هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

 

وأوضحت واتسآب أنه مع بدء إنهاء الدعم على بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنوا من استخدام المنصة ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.


وكانت منصة "واتسآب" قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوتيوب-1-450x300

يوتيوب يوفر مكانا جديدا لميزة التشغيل التلقائي لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر

Telegram

مجموعات تيليجرام تحصل على الدردشات الصوتية

BB15cOva

كيف تكتشف أن هاتفك مخترق أم لا ؟

maxresdefault

تيليجرام يودع المجانية.. خدمات مدفوعة الثمن في 2021

google-traduction

جوجل يعتذر من الرئيس الروسي .. لهذا السبب

قفل

تويتر يسلم بايدن الحساب الرئاسي الرسمي بدون متابعين

أخبار متعلقة
1-1255665

قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

new-twitter-logo

تويتر يخطط لتصنيف حسابات الروبوتات الآلية

-واتساب-whatsapp-2020-احدث-إصدار-10-حيل-مدهشة-للواتس-اب--6xolh2m2zo1uud8llavartdpmxayrn6zw7sz72ouu37

واتساب يتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة أجهزة الكمبيوتر خلال 2021

569

ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet

توقف واتس اب سؤال وجواب للمعلومات

قريبا.. توقف تطبيق واتساب عن بعض الهواتف

DE773211-BDE2-43FC-886D-C698EE54162A.

الاستحواذ على منافس تطبيق تيك توك الرئيسي