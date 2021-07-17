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السبت، 17-07-2021 01:04 م

قراصنة إيران يستخدمون فيسبوك

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الوكيل الإخباري - كشفت منصة فيسبوك أن شبكة من المتسللين على صلة بإيران حاولت استخدام منصتها لاستهداف أفراد الجيش الأمريكي.

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وكان لديها نتيجة لذلك حسابات عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة لجعل خدعتها تبدو أكثر مصداقية.


وقامت المجموعة ببناء مواقع توظيف مزيفة، ووصلت إلى حد التحايل على أداة شرعية للبحث عن وظائف تابعة لوزارة العمل الأمريكية.


وتعتقد فيسبوك على الأقل أن بعض البرامج الضارة التي نشرتها المجموعة قد طورتها شركة Mahak Rayan Afraz، وهي شركة لها علاقات مع الحرس الثوري الإسلامي.


بالإضافة إلى ذلك تم اتهام إيران بمجموعة متنوعة من الأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت خلال العام الماضي.


وعلى وجه الخصوص، قالت مايكروسوفت في شهر سبتمبر الماضي إنها كانت واحدة من الدول التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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