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الأربعاء، 11-08-2021 03:28 م

قراصنة الكترونيون يسرقون 600 مليون دولار من العملات المشفرة

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الوكيل الإخباري - تمت سرقة أكثر من 600 مليون دولار فيما من المحتمل أن تكون واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة على الإطلاق.

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واستغل المتسللون ثغرة أمنية في Poly Network، وهي منصة تتطلع إلى ربط سلاسل الكتل المختلفة حتى يتمكنوا من العمل معًا.


وكشفت  Poly Network عن الهجوم عبر منصة تويتر وطلبت التواصل مع المتسللين، وحثتهم على إعادة الأصول المخترقة.

 

ويعتبر البلوك تشين بمثابة دفتر الأستاذ للأنشطة التي تستند إليها العديد من العملات المشفرة وكل عملة رقمية لها بلوك تشين خاص بها وهي مختلفة عن بعضها بعضًا.


وتدعي Poly Network أنها قادرة على جعل هذه البلوك تشين المتنوعة تعمل مع بعضها بعضًا.


وتعد Poly Network هي منصة تمويل لامركزية DeFi، وهو مصطلح واسع يشمل التطبيقات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين التي تتطلع إلى الاستغناء عن الوسطاء، ومن ثم يطلق عليها اسم اللامركزية.


ويأتي الهجوم في الوقت الذي وصلت فيه الخسائر الناجمة عن السرقة والاحتيال المتعلقة بالتمويل اللامركزي إلى أعلى مستوياتها مما يزيد من مخاطر الاستثمار في القطاع والجهات التنظيمية التي تتطلع إلى التخلص منه.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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