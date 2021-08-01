قراصنة وراء هجمات SolarWinds استهدفوا المدعين الفيدراليين

الوكيل الإخباري - يبدو أن مرتكبي اختراق SolarWinds استهدفوا أجزاءً رئيسية من النظام القانوني الأمريكي.

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تتعامل المقاطعات الجنوبية والشرقية في نيويورك مع بعض أبرز المدعين العامين في البلاد. وذلك لأن نيويورك هي المركز المالي للعالم.





وقالت الوزارة إنه تم إخطار جميع الضحايا وأنها تعمل على التخفيف من مخاطر التشغيل والأمن والخصوصية الناجمة عن الاختراق.



وأوضحت وزارة العدل في شهر يناير أنه ليس لديها ما يشير إلى تأثر أي أنظمة سرية. ولكن لم تقدم تفاصيل إضافية حول نوع المعلومات التي تم أخذها والتأثير الذي قد يحدثه هذا الاختراق في القضايا الجارية.



وأعرب أعضاء الكونجرس عن إحباطهم من إدارة بايدن لعدم مشاركة المزيد من المعلومات حول تأثير حملة SolarWinds.



وتمكن قراصنة SolarWinds من الوصول إلى حسابات بريد وزير الأمن الداخلي بالوكالة آنذاك، وأعضاء من موظفي الأمن السيبراني بالوزارة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية