الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على نظام صندوق تكافل المهندسين

العضايلة يغرد في ذكرى رحيل حبيب الزيودي

سوس حي في (100) طن أرز بعمان

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

أخطاء فادحة في نتائج فحوص كورونا تصدم الاردنيين !

تنبيه هام من وزارة التربية حول الاختبارات المدرسية

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة




الثلاثاء، 27-10-2020 03:22 م

قراصنة يستخدمون نسخة مزيفة من نتفليكس للتصيد الإلكتروني

649965_o


الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون من أنظمة الأمن الإلكتروني، مجموعة من هجمات التصيد الإلكتروني تستغل موقع ويب خبيثا متخفيا بصفحة "نتفليكس" Netflix باللغة العربية كوجهة خادعة.

اضافة اعلان

وأكدت الباحثة الأمنية "تاتيانا شيرباكوفا"، أن "المعلومات الشخصية وبيانات الدخول إلى الحسابات الرقمية باتت في الوقت الحاضر أكثر المنتجات الرقمية قيمة".


وقالت، إن "بالإمكان تخمين الطرق التي سوف يستغل بها المحتالون بيانات الدخول إلى حسابات (نتفليكس)، التي يجمعونها بمثل هذه الهجمات، وأنها مضرة وتخريبية".


وأضافت: "يمكن بيع هذه البيانات عبر الإنترنت، إذا كان لدى المستخدم اشتراك مسبق الدفع، أو استخدامها لاحقا لإضفاء المصداقية على المخططات الخبيثة عبر البريد الإلكتروني، مثل الطلب من المستخدمين دفع المال مقابل استعادة الحساب، وحتى الابتزاز".


ودعت إلى ضرورة تجنب إدخال بيانات الدخول عند عدم التأكد من كون موقع الويب حقيقيا، وفي حال تم ذلك على صفحة مزيفة، ينبغي تغيير كلمة المرور على الفور، كما يجب الاتصال بالبنك أو بأي مزود لخدمات الدفع في حال الشك بأن تفاصيل البطاقة قد تعرضت للاختراق.


وأشارت إلى أهمية الحرص على استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، واعتماد أسلوب المصادقة الثنائية.
يذكر أن لدى "نتفليكس" عددا من الإجراءات المعمول بها لحماية حسابات المستخدمين، بينها صفحة دعم مخصصة تساعد في تحديد الاتصالات المشبوهة والتعامل معها.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تطبيق تجسس ومراقبة الهاتف

تقنية خطيرة يمكنها اختراق هاتفك في أي تطبيق دردشة حول العالم

Facebook-and-Instagram

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!

download

فيسبوك تواجه قضية مكافحة احتكار جديدة

facebookgaming-1024x576-1

فيسبوك تدخل بقوة عالم الألعاب عبر نوع محدد من الأجهزة

GettyImages-1203053827

3 إضافات رئيسية جديدة في واتسآب .. تعرف عليها

images

تويتر تروج للتصويت المبكر في الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
تطبيق تجسس ومراقبة الهاتف

تقنية خطيرة يمكنها اختراق هاتفك في أي تطبيق دردشة حول العالم

Facebook-and-Instagram

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!

potreasdgj

تحذير من استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف

9998774298

الخبراء يحذرون من ازدياد أعداد مواقع التصيد الإلكتروني!

5a4d5f6f8d046

نصائح لتفادي التجسس على هاتفك

poco-x3-18_1-768x512

غوغل تزيل تطبيقا موثوقا من متجرها الإلكتروني