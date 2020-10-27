قراصنة يستخدمون نسخة مزيفة من نتفليكس للتصيد الإلكتروني

الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون من أنظمة الأمن الإلكتروني، مجموعة من هجمات التصيد الإلكتروني تستغل موقع ويب خبيثا متخفيا بصفحة "نتفليكس" Netflix باللغة العربية كوجهة خادعة.

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وأكدت الباحثة الأمنية "تاتيانا شيرباكوفا"، أن "المعلومات الشخصية وبيانات الدخول إلى الحسابات الرقمية باتت في الوقت الحاضر أكثر المنتجات الرقمية قيمة".



وقالت، إن "بالإمكان تخمين الطرق التي سوف يستغل بها المحتالون بيانات الدخول إلى حسابات (نتفليكس)، التي يجمعونها بمثل هذه الهجمات، وأنها مضرة وتخريبية".



وأضافت: "يمكن بيع هذه البيانات عبر الإنترنت، إذا كان لدى المستخدم اشتراك مسبق الدفع، أو استخدامها لاحقا لإضفاء المصداقية على المخططات الخبيثة عبر البريد الإلكتروني، مثل الطلب من المستخدمين دفع المال مقابل استعادة الحساب، وحتى الابتزاز".



ودعت إلى ضرورة تجنب إدخال بيانات الدخول عند عدم التأكد من كون موقع الويب حقيقيا، وفي حال تم ذلك على صفحة مزيفة، ينبغي تغيير كلمة المرور على الفور، كما يجب الاتصال بالبنك أو بأي مزود لخدمات الدفع في حال الشك بأن تفاصيل البطاقة قد تعرضت للاختراق.



وأشارت إلى أهمية الحرص على استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، واعتماد أسلوب المصادقة الثنائية.

يذكر أن لدى "نتفليكس" عددا من الإجراءات المعمول بها لحماية حسابات المستخدمين، بينها صفحة دعم مخصصة تساعد في تحديد الاتصالات المشبوهة والتعامل معها.

روسيا اليوم

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