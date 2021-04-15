قريبا.. إتاحة خاصية إخفاء عدد مرات الإعجاب على 'فيسبوك وإنستغرام'

الوكيل الاخباري - قالت شركة "فيسبوك" إنها ستختبر مجددا خيارا يتيح للمستخدمين إخفاء عدادات "الإعجاب" لترى ما إذا كان بالإمكان تخفيف ضغط التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وسيسمح "إنستغرام" الذي تملكه "فيسبوك"، قريبا لعدد محدود وعشوائي من المستخدمين باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد مرات الإعجاب الظاهرة على منشوراتهم ومنشورات الآخرين.



لكن التعليقات ستبقى متاحة لمن يختارون إخفاء عدد مرات الإعجاب، لكنهم لن يروا عدد من أعجبوا بمنشوراتهم.



وقالت الشركة: "بعض المستخدمين يرى هذا مفيدا لكن مازال البعض الآخر يريد تتبع عداد الاعجاب لقياس شعبية المنشور."



وقد بدأ "إنستغرام" إخفاء مرات الإعجاب في 2019. وعلى الرغم من أن كثر من المستخدمين رحبوا بالخطوة، شعر آخرون، خاصة المؤثرون، بالقلق من أن يقلل ذلك من قيمة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



في مارس من العام الجاري، تسببت مشكلة تقنية في اختفاء عداد الاعجاب لبعض مستخدمي "إنستغرام" لبضع ساعات، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة ستطلق الخاصية قريبا.

لكن الشركة أكدت أن هذا مجرد اختبار صغير وأنها تتوقع مشاركة المزيد قريبا.

روسيا اليوم