قريباً .. الغاء خاصية "البلوك" على هذا التطبيق !

الوكيل الإخباري- قرر الملياردير إيلون ماسك إلغاء خاصية البلوك أو الحظر من تطبيق إكس، أو تويتر سابقا، وبرر هذا القرار بأن هذه الخاصية بلا معنى، وأن استخدام الـMute أفضل كثيرا، منوها أن البلوك سيكون متاحا فقط مع الرسالة الخاصة المباشرة DMs .



قال "ماسك" مالك X في تغريدة له إن فرق الموقع يعمل حاليا على إزالة القدرة على حظر الأشخاص، مشيرا إلى أنها خاصية "لا معنى لها"، من بين الردود ، تلقى ماسك مستخدمين يطلبون منه عدم إزالة خاصية الحظر، مبررين بأنها قادرة على منع المضايقات عبر التطبيق.



يمنع حظر المستخدم على X هذا المستخدم من التعامل معك مباشرة، أو رؤية اي شيء تكتبه وبالتالي كل تفاعلاتك على المنصة تكون محجوبة عن عينيه، بينما لا يزال بإمكانهم وضع Tag لك، لا يمكنهم مشاهدة المحتوى الخاص بك أو الوصول الفوري لحسابك، إنها ميزة مهمة وحيوية بالنسبة لكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، ويمكن أن تساعد في منع تصاعد خطاب الكراهية وتضع حدود قوية بين الأشخاص.



في تقرير سابق لهيئة الرقابة الأسترالية ، وجد أن 1 من كل 4 أستراليين مرّ بنوع من خطاب الكراهية خاصة بعد إعادة الحسابات المملوكة للنازيين الجدد المعروفين، ويعد ماسك من أشد المؤيدين لـ "حرية التعبير" ، حيث يزعم أن X هي "ساحة حرة" مستخدمة للتحرك نحو هذا الهدف.

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صدى البلد