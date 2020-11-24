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الثلاثاء، 24-11-2020 11:05 ص

قريبا جوجل تمنح المستخدمين أموال مقابل أداء مهام بسيطة

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الوكيل الإخباري _ تمتلك جوجل العديد من برامج المكافآت لمستخدمي الهواتف الذكية وذلك لتجربة تطبيقاتها وخدماتها.

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حيث يقدم تطبيق جوجل Pay فى الهند مبالغ نقدية ومكافآت أخرى لإجراء المعاملات على التطبيق.

 

كما ان هناك أيضًا تطبيق جوجل Opinion Rewards الذي يقدم لمستخديه أرصدة على متجر جوجل Play.

 

حيث يعمل جوجل على اختبار تطبيقًا سيكسب المستخدمين المال عن طريق القيام بمهام "بسيطة" ، ويدعى هذا التطبيق  Task Mate .

 

ويشار الى أن هذه "المهام" تعتبر بسيطة من قبل جوجل وترتبط بـ "الشركات فى جميع أنحاء العالم".


ويمكن أن تشمل المهام الذهاب إلى موقع والتقاط صور لمتجر، أو لتسجيل الجمل المنطوقة وحتى كتابة الجمل، وتم تصنيف المهام، وفقًا للتقرير، إلى فئتين - مهام الجلوس والمهام الميدانية.


ويقول التقرير أن المهام يمكن أن تشمل التقاط "صورة لمطعم قريب، أو الإجابة عن أسئلة الاستطلاع حول تفضيلاتك، أو المساعدة فى ترجمة الجمل من الإنجليزية إلى لغتك المحلية.


ووفقًا للتقرير، سيساعد تطبيق Task Mate الأشخاص فى العثور على المهام القريبة، وبعد ذلك عند الانتهاء من المهمة، يمكن للمستخدمين كسب المال، وفى حين لم يتم تحديد مقدار الأموال التى يمكن ربحها ولكن سيتعين على المستخدمين تسجيل حساب المحفظة الإلكترونية أو "سحب الأموال" من خلال شريك دفع.


المصدر : اليوم السابع 

 

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