قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشركة تخطط لطرح السماعات الجديدة بالتزامن مع إطلاق هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب الجيل الجديد من هواتف آيفون، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول هاتف من السلسلة.
وبحسب المصادر، ستشكل هذه الأجهزة جزءاً من أكبر حزمة منتجات متزامنة تعتزم آبل طرحها حتى الآن.
ومن المتوقع أن تسهم المنتجات الجديدة في دعم نمو الشركة خلال أول عام كامل تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى مهامه رسمياً في الأول من أيلول المقبل.
كما تعمل آبل على تطوير مجموعة من الرقائق الإلكترونية الجديدة المخصصة لأجهزتها المستقبلية، والمبنية على الجيل المقبل من تقنيات تصنيع السيليكون.
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