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الأحد، 31-03-2024 02:57 م

قريباً.. نسخة محسّنة من روبوت الدردشة "غروك"

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الوكيل الإخباري- قالت شركة الذكاء الاصطناعي "إكس.إي.آي" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنها "ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك".

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وذكرت إكس.إي.آي في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه غروك 1.5، سيكون متاحاً للمختبرين الأوائل ومستخدمي غروك الحاليين على منصة "إكس"، في الأيام المقبلة.


وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات. وأطلق ماسك إكس.إي.آي العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة"، سعيًا لإيجاد بديل لبرنامج "أوبن إيه.آي" المدعوم من مايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابت.


وفي ديسمبر (كانون الأول)، طرحت الشركة الناشئة غروك لمشتركي "إكس بريميوم+".


وأعلنت الشركة عبر حسابها على "إكس" عن النسخة المحسنة من روبوت "غروك"، وذلك من خلال بوستر يحتوي على تفاصيل عدة حول الميزات التي ستحملها النسخة المحدثة.

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