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الأربعاء، 03-05-2023 02:57 م

قريباً .. واتساب تطرح ميزة للدردشات

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الوكيل الإخباري- يعمل مطورو واتس آب على ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين نقل الدردشات من هاتف آيفون إلى آخر دون استخدام آي كلاود.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo، يقدم واتس آب بيتا لنظام التشغيل iOS 23.9.0.72 خياراً جديداً يسمى "نقل الدردشات إلى آيفون" والذي يتيح للمستخدمين نقل الدردشات إلى آيفون جديد، دون استخدام نسخة احتياطية على آي كلاود.

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وأثناء النسخ الاحتياطي لدردشة واتس آب على آي كلاود يمكن أن يكون ذلك مفيداً إذا فقدت جهاز آيفون الخاص بك أو قمت بإعادة تعيينه، ويمكن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة إذا لم يكن لدى المستخدمين النطاق الترددي لتنزيل محادثاتهم على الهاتف المحمول، أو إذا كنت قد تجاوزت 5 جيجابايت المجانية حد تخزين آي كلاود ولا تريد دفع رسوم إضافية مقابل الاشتراك.

ويمكن العثور على ميزة "نقل الدردشات إلى آيفون" في القسم الفرعي "الدردشات"، ضمن إعدادات واتس آب. ولاستخدامها، كل ما عليك فعله هو تنزيل واتس آب على جهاز آبفون الجديد، حيث تريد نقل الدردشات، والتسجيل بنفس رقم الهاتف القديم لمسح رمز QR الظاهر على الجهاز الجديد.


حالياً، تتوفر إمكانية نقل الدردشات من آيفون إلى آخر بدون آي كلاود لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، لكن التقرير يشير إلى أنها ستكون متاحة لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة، ما يعني أنه قد يتعين عليك الانتظار بعض الوقت قبل توفرها على جهازك، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

 

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