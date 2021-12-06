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الإثنين، 06-12-2021 02:01 م

قصة لعبة Midnight Protocol

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الوكيل الإخباري - قدمت الكثير من الألعاب فكرة اختراق أجهزة الحاسوب والحواجز الأمنية في عالمها، ولكن لعبة Midnight Protocol تدور حول اختراق أجهزة الحاسوب دون وجود أي لعبة أخرى داخلها أو حولها.

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ونتيجةً لذلك فإنك تستطيع تحقيق حلمك في أن تصبح أحد المخترقين الشهيرين الذين ظهروا في الأفلام القديمة. حيث تتيح لك اللعبة أن تتحكم في شخصيتك دون لمس الفأرة وعبر لوحة المفاتيح فقط.

وقد صدرت لعبة Midnight Protocol في أكتوبر الماضي لجميع أجهزة الحاسوب ومختلف أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وتعتبر من الألعاب القليلة التي يمكنك تجربتها عبر أنظمة ماك ولينكس مباشرةً دون أي محاكيات.

تدور اللعبة حول مخترق خرج لتوه من السجن بعد أن تم إعتقاله بشكل خاطئ، وترغب بالطبع في الانتقام من المتسببين في اعتقالك.

وتبدأ بعد ذلك بمحاولة تتبع أحد المخترقين الآخرين يدعى Kraken من أجل الإنتقام منه. وتقوم بذلك عبر تتبع أعماله في شبكة الإنترنت.


وتقوم اللعبة بشرح قصتها وتقدم لك الأدلة عبر مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي تجدها في الحواسيب التي تخترقها.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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