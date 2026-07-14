الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

قطاع الموسيقى يطلق تصنيفات جديدة لأعمال الذكاء الاصطناعي

يب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت جهات بارزة في قطاع الموسيقى مبادرة جديدة لتصنيف الأعمال المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى البشري والمولّد آلياً.اضافة اعلان


وتقود المبادرة جهات من بينها الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية (IFPI) ورابطة صناعة التسجيلات الأميركية (RIAA) ومنظمة جوائز غرامي، حيث اقترحت تصنيفين: "مُنشأ بالذكاء الاصطناعي" للأعمال التي يعتمد إنتاجها بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، و "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" للأعمال التي يشارك فيها العنصر البشري مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجهات المشاركة إلى تعميم هذه التصنيفات عبر منصات البث والموزعين، في ظل تزايد انتشار الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي.
 
 


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