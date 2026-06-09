قفزة كبيرة للذكاء الاصطناعي في أجهزة آيباد

الوكيل الإخباري- كشفت شركة أبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 عن نظام التشغيل الجديد iPadOS 27، الذي يركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء والإنتاجية.

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وشهد النظام تطويرًا كبيرًا للمساعد Siri عبر دمجه مع ميزة Spotlight، إلى جانب إطلاق تطبيق مستقل يتيح محادثات مستمرة وسجلًا للمحادثات. كما يتضمن تحسينات في سرعة تشغيل التطبيقات ونقل الملفات، ومزايا ذكية في متصفح Safari، إضافة إلى أدوات جديدة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي.