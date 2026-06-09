قفزة كبيرة للذكاء الاصطناعي في أجهزة آيباد

وشهد النظام تطويرًا كبيرًا للمساعد Siri عبر دمجه مع ميزة Spotlight، إلى جانب إطلاق تطبيق مستقل يتيح محادثات مستمرة وسجلًا للمحادثات. كما يتضمن تحسينات في سرعة تشغيل التطبيقات ونقل الملفات، ومزايا ذكية في متصفح Safari، إضافة إلى أدوات جديدة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي.
كما عززت أبل أدوات الرقابة الأبوية وتسهيلات الاستخدام، مع إتاحة النسخة التجريبية للمطورين الآن، تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية في خريف 2026.
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