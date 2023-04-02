قفل الدردشات قريباً على واتساب

الوكيل الإخباري - واتساب هو أحد منصات المراسلة الفورية القليلة التي تقدم ميزات جديدة بين الحين والآخر. وعلى الرغم من أن التطبيق يتيح للمستخدمين قفل التطبيق نفسه، إلا أنه لا يمكن قفل الدردشات الفردية، لكن هذا قد يتغير قريباً.



ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن WABetaInfo، يعمل مطورو واتساب على ميزة جديدة قد تمكن المستخدمين من قفل الدردشات الفردية باستخدام بصمات الأصابع أو رموز المرور. وسيكون المستخدمون قادرين على عرض هذه الدردشات المقفلة في قسم منفصل، مما قد يجعل من المستحيل على أي شخص لا يملك رمز المرور عرض هذه المحادثات.

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وفي حال محاولة شخص ما الوصول إلى هاتفك وفشل في عملية المصادقة عدة مرات، فسيتعين عليه مسح الدردشة إذا أراد فتحها.



وبصرف النظر عن تعزيز خصوصية المستخدم، يمكن أن تساعد الميزة الجديدة أيضاً في إخفاء الوسائط المشتركة مع الدردشات الخاصة من خلال عدم حفظها تلقائياً في معرض الجهاز.



وتم رصد الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام أندرويد (v2.23.8.2)، ويبدو أن الوظيفة الجديدة ستتوفر في إصدار مستقبلي من التطبيق.



وفي الشهر الماضي، طرحت واتساب العديد من الميزات الجديدة مثل رابط الاتصال لإصدار ويندوز من التطبيق، وواجهة عرض مقسمة لأجهزة أندرويد اللوحية، والقدرة على الموافقة على مشاركين جدد في المجموعة، ونشر الملاحظات الصوتية كتحديثات الحالة والمزيد.

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