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السبت، 19-12-2020 10:08 ص

قمر صناعي قادر على تصوير ما بداخل المباني ليلا ونهارا - صورة

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة تدعى "كابيلا سبيس" (Capella Space) قمرا صناعيا جديدا بقدرات خارقة، حيث يمكنه التقاط صورا ذات جودة عالية دون أن تعوقه أي ظروف مثل الظلام والأمطار والضباب وحتى جدران المباني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الشركة أطلقت القمر الصناعي الجديد "كابيلا2" منذ بضعة أشهر.

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وأوضحت الصحيفة أن هذه القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها القمر الصناعي ترجع إلى ما يسمى بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهي تقنية تصوير يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التصوير البصري.

 


من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس كابيلا"، بايام بانازاده، إن 75% من سطح الأرض، في أي وقت، يكون غائما أو ليلا، أو كليهما معا، ولذلك يهدف القمر الصناعي الجديد إلى مكافحة هذه المشكلة وتقديم ملاحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي طقس.

وأطلقت الشركة منصة مؤخرا يمكن للحكومات أو العملاء الخاصين استخدامها لطلب صور أي شيء يريدون رؤيته في أي مكان في العالم، فيما تخطط الشركة أيضا لإطلاق ستة أقمار صناعية أخرى مماثلة في عام 2021.


وأضاف بانازاده أن هناك مجموعة من الثغرات في الطريقة التي نرصد بها الأرض حاليا من الفضاء، وهي أن غالبية المستشعرات التي نستخدمها لمراقبة الأرض هي مستشعرات تصوير ضوئي.

 

وإذا كان الجو ملبدا بالغيوم، فستشاهد الغيوم، وليس ما يحدث تحت السحب. وإذا لم يكن هناك الكثير من الضوء، فستجد صعوبة في الحصول على صورة مفيدة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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