الإثنين 2026-07-13 01:06 م

قيود جديدة على حسابات الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي

شيث
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه دول عدة حول العالم إلى فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، عبر تحديد سنّ أدنى للوصول إلى هذه المنصات، وسط مخاوف من تأثيرها في الصحة النفسية وسلامة القاصرين.اضافة اعلان


وأقرت أكثر من 20 دولة إجراءات أو قوانين لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، تستهدف غالبًا من هم دون 15 أو 16 عامًا. وتعد أستراليا من أبرز الدول التي فرضت حظرًا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا، بينما اعتمدت دول مثل البرازيل والصين وإندونيسيا وماليزيا وتركيا إجراءات مشابهة.

كما تدرس دول أوروبية عدة، إضافة إلى المملكة المتحدة وكندا والنرويج، فرض قيود عمرية جديدة، فيما أعلنت الإمارات قيودًا على استخدام الأطفال للمنصات الاجتماعية لمن هم دون 15 عامًا.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود دولية للحد من مخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل وحماية الأطفال في البيئة الرقمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزير الخارجية الألماني يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

عربي ودولي إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد"

دعوة إلى فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026: انطلاقة حقبة جديدة

أخبار الشركات دعوة إلى فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026: انطلاقة حقبة جديدة

كيا "Carnival" و "K4" تتصدران فئتيهما في دراسة الجودة الأولية الأمريكية (IQS) لعام 2026 الصادرة عن "JD Power"

أخبار الشركات كيا "Carnival" و "K4" تتصدران فئتيهما في دراسة الجودة الأولية الأمريكية (IQS) لعام 2026 الصادرة عن "JD Power"

علما الولايات المتحدة وإيران

ترند الحرب بين إيران وواشنطن تتصدر مواقع التواصل وسط تصاعد التوترات

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

شؤون برلمانية قرار قطعي بحبس النائب حسن الرياطي وسقوط عضويته من مجلس النواب

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما

زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي

أخبار الشركات زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 