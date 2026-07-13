قيود جديدة على حسابات الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي

11:21 ص

الوكيل الإخباري- تتجه دول عدة حول العالم إلى فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، عبر تحديد سنّ أدنى للوصول إلى هذه المنصات، وسط مخاوف من تأثيرها في الصحة النفسية وسلامة القاصرين. اضافة اعلان





وأقرت أكثر من 20 دولة إجراءات أو قوانين لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، تستهدف غالبًا من هم دون 15 أو 16 عامًا. وتعد أستراليا من أبرز الدول التي فرضت حظرًا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا، بينما اعتمدت دول مثل البرازيل والصين وإندونيسيا وماليزيا وتركيا إجراءات مشابهة.



كما تدرس دول أوروبية عدة، إضافة إلى المملكة المتحدة وكندا والنرويج، فرض قيود عمرية جديدة، فيما أعلنت الإمارات قيودًا على استخدام الأطفال للمنصات الاجتماعية لمن هم دون 15 عامًا.



وتأتي هذه التحركات في إطار جهود دولية للحد من مخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل وحماية الأطفال في البيئة الرقمية.





