كاميرات على رؤوس عمال المصانع في الهند.. والهدف تدريب الروبوتات

وتسجل الكاميرات حركات العمال وطريقة تنفيذ المهام والتعامل مع الأدوات، فيما تُحوَّل هذه التسجيلات لاحقًا إلى بيانات تدريبية تساعد الروبوتات على تعلم أداء الأعمال في البيئات الواقعية.
وأثار هذا التوجه مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق العمال، إذ أفادت تقارير بأن كثيرًا منهم لم يحصلوا على تعويضات إضافية أو موافقة مباشرة على استخدام بياناتهم، بينما استُخدمت بعض التسجيلات أيضًا لتقييم الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين داخل المصانع.
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