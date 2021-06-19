كاميرا كانون تضع شرطاً لإستخدامها

الوكيل الإخباري - ابتكرت شركة كانون طريقة لمعالجة مشكلة الروح المعنوية في مكان العمل، حيث قامت بتركيب كاميرات تدعم الذكاء الاصطناعي مزودة بتقنية التعرف على الابتسامة في مكاتب فرعها الصيني.

اضافة اعلان



وتسمح الكاميرات للموظفين المبتسمين بالدخول فقط إلى الغرف أو حجز الاجتماعات، مما يضمن أن كل موظف بالتأكيد سعيد بنسبة 100 في المئة طوال الوقت.



وتم تسليط الضوء على هذه الكاميرا في تقرير من صحيفة الفاينانشيال تايمز حول كيفية قيام الشركات الصينية بمراقبة الموظفين إلى درجة مقلقة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.

وتراقب الشركات البرامج التي يستخدمها الموظفون عبر أجهزة الحاسب الخاصة بهم لقياس إنتاجيتهم.



كما تستخدم كاميرات CCTV لقياس المدة التي يستغرقونها في استراحة الغداء. وحتى تتبع تحركاتهم خارج المكتب باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





