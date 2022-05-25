كروم يحصل على عدسات جوجل لتحسين البحث

الوكيل الإخباري - تعمل شركة جوجل على دمج أدوات البحث المرئية بشكل أفضل من عدسات جوجل في متصفحها للويب كروم لتمكين أنواع جديدة من عمليات البحث التي يمكنها تحديد ما تراه، وليس البحث عن الأشياء التي تكتبها فقط.

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وتطرح الشركة طريقة جديدة لاستخدام عدسات جوجل عبر الأجهزة المكتبية.

وبدلاً من فتح علامة تبويب جديدة لإجراء بحث، تتمكن من استخدام عدسات جوجل في نفس الصفحة في متصفح كروم لترجمة نص الصورة أو تحديد كائن في صورة أو الحصول على المصدر الأصلي من صورة.



وعرضت الشركة في السابق إمكانات عدسات جوجل في البحث عن الصور وصور جوجل عبر الويب. ولكن عرضها الكامل كان عبر الأجهزة المحمولة.



وطرحت جوجل في شهر أبريل من هذا العام إمكانات البحث المتعددة التي تدعمها عدسات جوجل عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين بالبحث مع كل من النص والصور معًا، في إشارة إلى خطط الشركة الأوسع للاستثمار في تقنية العدسات لجعل عمليات البحث تبدو طبيعية أكثر.



وأعلنت الشركة قبل ذلك أنها تدمج في الأشهر المقبلة عدسات جوجل مع كروم بالنسبة للحواسيب المكتبية أيضًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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