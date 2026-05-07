كروم يحمّل نماذج ذكاء اصطناعي على بعض الأجهزة من دون تنبيه واضح

وبحسب التقرير، يرتبط هذا التحميل بتفعيل بعض ميزات Gemini داخل كروم، مثل ميزة “Help me write” وأدوات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز، من بينها أدوات لكشف الاحتيال. وأشار التقرير إلى أن غوغل كانت قد أعلنت سابقاً عن إدخال Gemini Nano إلى كروم منذ عام 2024.
وأوضح الموقع أن ملفات النموذج تظهر ضمن مسار تخزين يحمل اسم “OptGuideOnDeviceModel”، وتحديداً في ملف باسم “weights.bin”. وتؤكد غوغل أن المتصفح يقوم بتنزيل نموذج Gemini Nano بشكل يتناسب مع قدرات الجهاز، مع إدارة التحديثات تلقائياً في الخلفية.
كما أشار التقرير إلى أن كروم يدير مساحة التخزين بشكل ديناميكي، بحيث يتم حذف نموذج Gemini Nano تلقائياً في حال انخفاض المساحة الحرة على الجهاز إلى مستوى معين. ومع ذلك، يمكن حذف الملفات يدوياً، إلا أن المتصفح قد يعيد تحميلها مجدداً ما لم يتم تعطيل خيار “on-device AI” من الإعدادات.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن خيار تعطيل هذه الميزة لم يكن متاحاً بشكل واضح في بعض التجارب على أجهزة ماك تعمل بإصدارات حديثة من كروم، ما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة هذه الميزات.
وختم الموقع بالإشارة إلى أن وثائق غوغل نفسها توصي المطورين بإبلاغ المستخدمين مسبقاً عند تنفيذ تنزيلات كبيرة، في حين لم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً مباشراً على الجدل المتعلق باستهلاك مساحة التخزين نتيجة نماذج الذكاء الاصطناعي.
