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الثلاثاء، 31-08-2021 12:35 م

كروم يختبر بعض تقنيات الجيل التالي للألعاب في متصفحك

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الوكيل الإخباري - يشير إعلان النسخة التجريبية 94 من متصفح جوجل كروم إلى أن الشركة تطبق بعض معايير الويب الجديدة التي يمكن أن تجعل تجارب الألعاب المستندة إلى المتصفح أفضل.

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ويمكن أن تساعد برامج WebCodecs التي يتم طرحها قريبًا في جعل الألعاب السحابية أسهل وأسرع. في حين يمكن لمعيار WebGPU أن يسهل على مطوري الألعاب التي يتم تشغيلها في المتصفح الاستفادة من قوة جهاز الحاسب.

 

من المفترض أن يكون معيار WebGPU بمثابة الجيل التالي من WebGL، الذي يتيح للمطورين الاستفادة من إطار عمل OpenGL.

وفي المستقبل، من المفترض أن تسهل هذه التقنية على المطورين إنشاء ألعاب رسومية مكثفة يتم تشغيلها في المتصفح، والاستفادة من القوة الكاملة لوحدات معالجة الرسومات من الجيل الحالي.


وفي حديث في شهر يوليو 2020، ذكرت جوجل أن منصة Zoom كانت مهتمة باستخدام WebCodecs لعقد مؤتمرات الفيديو.


ويمكن استخدام WebGPU لعرض نماذج ثلاثية الأبعاد في المتصفح أو لتسريع نماذج التعلم الآلي.


ويعد من المنطقي ظهور هذه التقنيات في متصفح جوجل كروم. وذلك بالنظر إلى أن هذه المجالات تقع ضمن اهتمامات جوجل. من الألعاب السحابية باستخدام ستاديا، إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو.


ويمثل WebCodecs و WebGPU معياران مفتوحان طورتهما W3C. وقد بدأ صانعو المتصفحات الآخرون في اختبارهما أيضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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