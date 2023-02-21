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الثلاثاء، 21-02-2023 03:07 م

كروم يطلق ميزة لتسريع الانترنت

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الوكيل الإخباري - أصدرت غوغل ميزات مصممة لتحسين عمر البطارية واستخدام الذاكرة على الأجهزة التي تعمل على أحدث إصدار من متصفح الويب المكتبي كروم.

وتم الإعلان لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عن أوضاع توفير الطاقة الجديدة من كروم و ميموري سيفر، إلى جانب إصدار كروم 108، والآن كما لاحظت الشركة، بدأت أدوات التحسين في جميع أنحاء العالم على أجهزة الكمبيوتر المكتبية لنظم التشغيل ماك وويندوز وكروم بوك.

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وضع Memory Saver Mode بشكل أساسي يطغى على علامات تبويب كروم التي لا تستخدم حالياً لتحرير ذاكرة الوصول العشوائي لمزيد من المهام المكثفة وخلق تجربة تصفح أكثر سلاسة. ولا تزال علامات التبويب غير النشطة مرئية ويمكن إعادة تحميلها في أي وقت لالتقاط المكان الذي توقفت فيه. ويمكن أيضاً تمييز مواقع الويب الأكثر استخداماً على أنها معفاة من توفير الذاكرة لضمان تشغيلها دائمًا بأقصى أداء ممكن.

 

ويحد وضع توفير الطاقة بالمثل من أي نشاط موقع خلفية غير ضروري، مثل المؤثرات المرئية كالتمرير السلس على الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو. ويمكنك اختيار الدخول عندما يتم تخفيض جهاز يعمل فيه كروم إلى نسبة 20 في المائة من البطارية، أو من اللحظة التي تقوم فيها بفصل الجهاز عن مصدر طاقة. ولم تذكر غوغل مقدار ما توفره هذه الميزة.

ويتم تمكين كل من توفير الذاكرة وموفر الطاقة افتراضياً على الأجهزة التي تقوم بتشغيل كروم 110، ويمكن تعطيلها في أي وقت عن طريق التوجه إلى علامة التبويب أداء في إعدادات النظام.

 

 

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