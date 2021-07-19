كسب الأرباح من خلال متصفح Brave

الوكيل الإخباري - يعتبر متصفح Brave واحد من أشهر متصفحات الويب التي تقدم الكثير من مميزات المحافظة على الخصوصية وهو البديل الأول للكثيرين الذي يبحثون عن تجربة تصفح خالية من التتبع التي تقوم بها المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم.



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يقدم Brave للمتصفحين برنامج يسمى Brave Rewards يتيح لهم ربح العملات المشفرة من خلال عرض إعلانات مختارة والحصول على نسبة 70 في المئة مما دفعه المعلن.



وهذه الإعلانات ليست تطفلية حيث تظهر لك مثل إشعارات النظام. بالإضافة إلى ذلك فإن المتصفح لا يبحث عن معلوماتك الشخصية أو سجل التصفح أو أي شيء آخر في جهازك ويخزنها عند عرض هذه الإعلانات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية