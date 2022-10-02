كلمات مرور يمكن اختراقها في أقل من ثانية

الوكيل الإخباري - كشف بحث جديد صادم مدى سرعة اختراق بعض كلمات المرور، وإذا كانت كلمات المرور الخاصة بك مدرجة في هذه القائمة فأنت بحاجة إلى تغييرها الآن.



ويتعرض الملايين من مستخدمي الإنترنت لخطر اختراق حساباتهم عبر الإنترنت لأنهم ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور الشائعة. وفي الواقع، من السهل تخمين البعض لدرجة أن لصوص الإنترنت يمكنهم اختراقهم في ثانية واحدة فقط، وفقاً للنتائج التي توصل إليها باحثون من فريق NordPass حيث تحذر الشركة المستهلكين بضرورة التحقق من إعداداتهم.



ووفقاً للنتائج، يبدو أن المستخدمين يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل: 123456 وQwerty وPassword. وعلى الرغم من التحذيرات التي لا تنتهي بشأن الأمان عبر الإنترنت، يبدو أن ملايين الحسابات تظل مفتوحة للهجوم ومن الضروري التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك لا يسهل على المتسللين تخمينها.



وإلى جانب الكشف عن كلمات المرور الأكثر اختراقاً في جميع أنحاء العالم، أصدرت NordPass أيضاً قائمة بالأكثر استخداماً في المملكة المتحدة، وإذا كنت تستخدم أياً من الكلمات الواردة أدناه، قم بتغييرها الآن لشيء أكثر أماناً.



فيما يلي أكثر 10 كلمات مرور شائعة في المملكة المتحدة:



• 123456

• password

• liverpool

• password1

• 123456789

• 12345

• qwerty

• liverpool1

• charlie

• arsenal



فيما يلي أهم 10 كلمات مرور شائعة في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:



• 123456

• 123456789

• 12345

• qwerty

• password

• 12345678

• 111111

• 123123

• 1234567890

• 1234567



وإلى جانب كلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، وجد البحث أن عدداً كبيراً من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنباً إلى جنب مع الكلمات البذيئة. واكتشف بحث NordPass أيضاً أن كلمة Dolphin احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.



إذن ما الذي يجب عليك فعله إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك بسيطة للغاية وكنت قلقاً من أن حساباتك قد تكون في خطر؟



ينصح معظم الخبراء المستخدمين بالتأكد من تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام واستخدام كلمة مرور يصعب تخمينها. ويؤكد الباحثون أن كلمة المرور المعقدة هي كلمة مرور تحتوي على 12 حرفاً على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.



نصيحة مهمة أخرى هي التأكد من أن لديك كلمات مرور مختلفة للحسابات، حيث أن استخدام كلمة مرور واحدة لحسابات متعددة يسعد المخترقين. وإذا تم اختراق حساب واحد فقط، فاعتبر جميع حساباتك الأخرى معرضة للخطر. ويوصي خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور كل 90 يوماً للحفاظ على أمان حساباتك.

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