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الثلاثاء، 09-11-2021 03:06 م

كلوب هاوس تطرح ميزة Replay

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة كلوب هاوس عن ميزة جديدة عبر كل من تطبيقاتها لنظامي التشغيل iOS وأندرويد تسمى Replay، حيث يمكن للمستخدمين اختيار تسجيل الدردشة الصوتية ثم حفظها في غرفة أو حساب. ويمكن تنزيلها ومشاركتها خارجيًا أيضًا، وذلك في حالة رغبة شخص ما في استخدامها كبودكاست أو كتسجيل صوتي لتيك توك.

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وكانت إحدى السمات المميزة للمنصة هي أن جميع الدردشات الصوتية التي حدثت عبرها كانت مباشرة. وبمجرد انتهاء المحادثة، تصبح ذكرى.


وساعد ذلك في بناء جو من التفرد حول غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس، لا سيما في الأيام السابقة حيث كان بإمكان المؤثرين والمشاهير الوصول إلى التطبيق فقط.

 

وتدعم ميزة Replay أيضًا الروابط المثبتة، وهي ميزة حديثة تتيح لمشرفي الدردشة الارتباط بمواقع مختلفة أثناء المحادثة. وتبقى هذه الروابط تفاعلية لأولئك الذين يستمعون إلى التسجيل لاحقًا أيضًا.

كما يمكن للمستمعين إلى محادثة مسجلة التخطي إلى المتحدث التالي أو إيقافه مؤقتًا أو عمل مقطع مدته 30 ثانية.


ويمكنهم أيضًا الاستماع إليها بسرعة 1.5 أو 2. ويمكن لصناع المحتوى معرفة من يستمع إلى الإعادة. ويسمح ذلك لهم بالتواصل مع المستخدمين الآخرين الذين لم يستمعوا إلى التجربة في الوقت الفعلي.


وتقدم الشركة أيضًا ميزة إجمالي عدد الغرف لمنح المضيفين المزيد من التحليلات المفيدة حول عدد الأشخاص التراكمي الذين استمعوا إلى غرفة معينة – سواء المباشر أو المسجل.

 

وبدءًا من الأسبوع المقبل، تظهر ميزة Replay عبر صفحات اكتشاف كلوب هاوس، التي تتضمن البحث.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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