كلوب هاوس تفقد المواهب والحيوية

الوكيل الإخباري - سرح كلوب هاوس، تطبيق الصوت الاجتماعي المباشر الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الأولى للوباء، العديد من الموظفين هذا الأسبوع.

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وتأتي عملية التسريح كجزء من إعادة هيكلة أوسع وإعادة التفكير في إستراتيجية التطبيق الصوتي.



واختار بعض الموظفين المغادرة بمفردهم لأن الشركة قلصت بعض مجالات التي كانت تركز عليها من قبل، مثل الرياضة والأخبار والدولية.



ونتيجة لذلك تفقد المنصة المواهب والحيوية. كما يتنافس كبار المسؤولين التنفيذيين على الاستقالة في ظل انخفض عدد تنزيلات التطبيق بنسبة 80٪ سنويًا من النصف الأول من عام 2021 إلى النصف الأول من عام 2022.



وكان الصوت الاجتماعي المباشر في يوم من الأيام اتجاهًا هامًا. وكانت المنصات تتسابق لتطوير أدوات صوتية يمكن أن تنافس منصة كاوب هاوس. ولكن يبدو أن أفضل أيام المنصة ومنافسيها قد شارفت على الانتهاء.



واستقال العديد من المديرين التنفيذيين في كلوب هاوس مؤخرًا.

وغادرت ستيفاني سيمون في أواخر شهر أبريل منصبها كرئيس للعلامة التجارية للعلامة التجارية والتنمية. وكانت سيمون قد انضمت إلى المنصة بعد شهرين من إطلاقها في عام 2020.



كما أعلن ثلاثة قادة آخرين هذا الأسبوع استقالاتهم، بما في ذلك نينا جريجوري وآرثي رامامورثي وآنو أتلورو. وقاد الثلاثي قسم ناشري الأخبار والإعلام والقسم الدولي وقسم المجتمع.



وقال متحدث باسم الشركة: تم إلغاء عدد قليل من الوظائف كجزء من تبسيط فريقنا. وقرر عدد قليل من الأفراد السعي وراء فرص جديدة. ونحن مستمرون في التوظيف للعديد من الوظائف في مجالات الهندسة والمنتجات والتصميم.



بينما قال بشأن المديرين التنفيذيين المغادرين: لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم دونهم. نحن ممتنون لكل ما فعلوه.



ويعتبر رحيل رئيسة الشؤون الدولية رامامورثي ملحوظ بشكل خاص، حيث إنها زوجة سريرام كريشنان، المستثمر والشريك في شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، المستثمر الرئيسي في كاوب هاوس.



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