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الثلاثاء، 03-08-2021 09:53 م

كلوب هاوس يعلن عن تغييرات جديدة

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الوكيل الإخباري - أبلغ تطبيق كلوب هاوس عن زيادة كبيرة في عدد الغرف النشطة مع استمراره في التوسع في أعقاب إطلاقه الكامل الشهر الماضي.

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كما أشار أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات في مناصب النادي وحجم الإشعارات، حيث يسعى إلى تحسين عروضه.

 

بالإضافة إلى أرقام الاستخدام، أعلن التطبيق أيضًا أنه يخفض الإشعارات إلى ثلث حجمها الحالي، بينما يعمل أيضًا على إظهار تحديثات أفضل وأكثر صلة لكل مستخدم.


ويضيف أيضًا تحسينات جديدة إلى خيار المراسلة Backchannel، بما في ذلك القدرة على التمرير الجانبي لبدء سلسلة محادثة مع متحدثي الغرفة، بالإضافة إلى خيار أرشيف جديد.


وأطلق كلوب هاوس خيار الدردشة المجاني في منتصف الشهر الماضي ، ووصل إلى 100 مليون رسالة مرسلة من أكثر من 1.2 مليون مرسل.


ويجري التطبيق أيضًا بعض التغييرات على إدارة الغرف، مع إزالة “المتابعين” للغرفة كخيار، بحيث يمكن لجميع الغرف الجديدة أن يكون لديها أعضاء فقط بدلاً من ذلك.


ويضيف أيضًا منصبًا جديدًا للقادة للمساعدة في زيادة مشاركة الغرفة إلى أقصى حد. وتوفر المناصب الجديدة قدرة أكبر على إدارة المجتمعات وصيانتها بشكل أفضل داخل التطبيق.


وقال التطبيق: يمكن للقادة بدء الغرف وجدولة الأحداث التي يمكن لجميع أعضاء الغرفة رؤيتها،ولكن لا يمكنهم تعديل إعدادات الغرفة أو تعديل اسمها أو إضافة أو إزالة الأعضاء، ويمكن للمسؤولين اختيار أعضاء لتعيينهم كقادة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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