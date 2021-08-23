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الإثنين، 23-08-2021 01:05 م

كل ما تريد معرفته عن منصة Android Auto للسيارات من جوجل

ما هو Android Auto


الوكيل الإخباري - تزايدت الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة في السنوات الأخيرة ولعل هذا كان السبب الرئيسي في ظهور أنظمة مثل أندرويد أوتو.

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ويعمل نظام أندرويد أوتو كنظام تشغيل للشاشات الموجودة في السيارات بمختلف فئاتها ويساعد هذا النظام سائقي السيارات على متابعة حياتهم الرقمية أثناء ساعات القيادة الطويلة.


ويقدم هذا النظام تحكمًا شاملًا في مهام مثل تشغيل الموسيقى، متابعة الخرائط والملاحة، الاطلاع على الرسائل النصية الواردة، تلقي المكالمات والمزيد.

 

حاولت شركات السيارات حل هذه المشاكل من خلال الأنظمة الملاحية التي تقدمها في سياراتها. إلا أن هذه الأنظمة عرفت بمدى تأخرها وبمدى محدودية مهامها وخواصها.

وكان السبق لشركة آبل في تقديم نظام تشغيل لشاشات السيارات، وهو CarPlay، إلا أن جوجل قد لحقتها بنظام أندرويد أوتو.


وتعرف أنظمة تشغيل شاشات السيارات بأنها أنظمة معلوماتية ترفيهية، بالإنجليزية تعرف بـ”infotainment” اختصارًا. وهذا نظرًا لأنها تقدم المميزات والخواص الترفيهية والمعلوماتية في نفس الوقت.

 

ويقوم نظام تشغيل أندرويد أوتو بمحاكاة نفس التجربة التي يقدمها الهاتف الذكي سواء من حيث الشكل أو المضمون. لكن نظرًا لأنه نظام تشغيل موجه للسيارات فهو لا يحتاج منك أن تنظر إليه كثيرًا وتنشغل عن الطريق.


وبالتالي فهذه الأنظمة تعتمد بالكامل على التحكم الصوتي. وقد بدأت جوجل في توفير نظامها الخاص بالسيارات بشكل مدمج في هواتف أندرويد بداية من أندرويد 10. وهذا هو المكون الرئيسي الذي يستخدم عند توصيل الهاتف بشاشة السيارة الداعمة للنظام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 

 




 

 


 

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