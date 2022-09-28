كل ما نعرفه حتى الآن عن واي فاي 7

الوكيل الإخباري - على مدار العقدين الماضيين، أصبحت شبكة واي فاي هي تقنية الإنترنت اللاسلكية التي تستخدم في المساحات الصغيرة المتصلة حول العالم. وقد تطورت شبكات الواي فاي على مر السنوات الماضية حتى بدأ الحديث عن الإصدار الكبير التالي وهو واي فاي 7.



تم إعداد واي فاي 7 لتحقيق الكثير من التحسينات العملية، بما في ذلك زمن الوصول المنخفض، والبيانات الأسرع، والتحسينات للمنازل الذكية، وتحسين الاتصال بالشبكات التي تحتوي على عدد كبير من الأجهزة.



ما هو الواي فاي؟

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تعمل شبكة واي فاي عادةً كشبكة منطقة محلية تتصل بالإنترنت، عادةً عبر سلك، وتقوم بتوزيعها لاسلكياً على الأجهزة. يتم التعامل مع هذا الإرسال باستخدام نقطة وصول، بشكل عام جهاز توجيه “راوتر”. لكي تتمكن الأجهزة من الاتصال بهذه الشبكة والإنترنت، فإنها تحتاج إلى أجهزة استقبال واي فاي خاصة بها.



تعمل واي فاي عادةً على ترددين: 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز. التردد 2.4 جيجا هرتز هو الافتراضي، مع دعم أوسع، يغطي مساحة أكبر ولكن بسرعة أقل. التردد 5 جيجاهرتز له تغطية أقل ولكن يمكن أن يصل إلى سرعات أعلى.



ما هي شبكة واي فاي 7 وما الجديد فيها؟

التعديل المحتمل التالي لمعيار 802.11 IEEE الخاص بـ “واي فاي” هو IEEE 802.11be ذو الإنتاجية العالية للغاية. كان تردد 6 جيجاهرتز إضافة جديدة مع واي فاي 6E، وسيركز واي فاي 7 على تحقيق أقصى استفادة من التردد الجديد. تعمل شبكة واي فاي 7 على مضاعفة عرض النطاق الترددي على طيف 6 جيجاهرتز أيضاً، مما يمنحها سرعات محتملة تصل إلى 46.1 جيجابت في الثانية، وهي قفزة هائلة. يقوم واي فاي 7 بذلك باستخدام قناتين عبر كل من ترددات 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز.



وسيوفر واي فاي 7 تحسينات في قابلية الاستخدام وخفض زمن الوصول وزيادة السعة في نفس الوقت. لم يتم الانتهاء من شبكة واي فاي 7 بشكل كامل حتى الآن، ولا تزال قيد التطوير.



متى سيتم طرح واي فاي 7؟

كما أشرنا أعلاه، لا يزال واي فاي 7 قيد التطوير الآن، ولا يوجد موعد محدد لإطلاقه حتى الآن، ولكن، هناك حالياً جداول زمنية مختلفة تقدمها مصادر مختلفة.

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