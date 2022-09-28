الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الافاعي تعلّق الدوام بمدرسة في عمّان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إغلاق جزئي لشارعي الأقصى والأردن اعتباراً من الليلة - تفاصيل

طبيبة أردنية توجه نصائح هامة للتعامل مع الكلاب الضالة

وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

الأربعاء، 28-09-2022 02:53 م

كل ما نعرفه حتى الآن عن واي فاي 7

واي ١


الوكيل الإخباري - على مدار العقدين الماضيين، أصبحت شبكة واي فاي هي تقنية الإنترنت اللاسلكية التي تستخدم في المساحات الصغيرة المتصلة حول العالم. وقد تطورت شبكات الواي فاي على مر السنوات الماضية حتى بدأ الحديث عن الإصدار الكبير التالي وهو واي فاي 7.

تم إعداد واي فاي 7 لتحقيق الكثير من التحسينات العملية، بما في ذلك زمن الوصول المنخفض، والبيانات الأسرع، والتحسينات للمنازل الذكية، وتحسين الاتصال بالشبكات التي تحتوي على عدد كبير من الأجهزة.

ما هو الواي فاي؟

اضافة اعلان

 

تعمل شبكة واي فاي عادةً كشبكة منطقة محلية تتصل بالإنترنت، عادةً عبر سلك، وتقوم بتوزيعها لاسلكياً على الأجهزة. يتم التعامل مع هذا الإرسال باستخدام نقطة وصول، بشكل عام جهاز توجيه “راوتر”. لكي تتمكن الأجهزة من الاتصال بهذه الشبكة والإنترنت، فإنها تحتاج إلى أجهزة استقبال واي فاي خاصة بها.

تعمل واي فاي عادةً على ترددين: 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز. التردد 2.4 جيجا هرتز هو الافتراضي، مع دعم أوسع، يغطي مساحة أكبر ولكن بسرعة أقل. التردد 5 جيجاهرتز له تغطية أقل ولكن يمكن أن يصل إلى سرعات أعلى.

ما هي شبكة واي فاي 7 وما الجديد فيها؟

 

التعديل المحتمل التالي لمعيار 802.11 IEEE الخاص بـ “واي فاي” هو IEEE 802.11be ذو الإنتاجية العالية للغاية. كان تردد 6 جيجاهرتز إضافة جديدة مع واي فاي 6E، وسيركز واي فاي 7 على تحقيق أقصى استفادة من التردد الجديد. تعمل شبكة واي فاي 7 على مضاعفة عرض النطاق الترددي على طيف 6 جيجاهرتز أيضاً، مما يمنحها سرعات محتملة تصل إلى 46.1 جيجابت في الثانية، وهي قفزة هائلة. يقوم واي فاي 7 بذلك باستخدام قناتين عبر كل من ترددات 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز.

وسيوفر واي فاي 7 تحسينات في قابلية الاستخدام وخفض زمن الوصول وزيادة السعة في نفس الوقت. لم يتم الانتهاء من شبكة واي فاي 7 بشكل كامل حتى الآن، ولا تزال قيد التطوير.

متى سيتم طرح واي فاي 7؟

 

كما أشرنا أعلاه، لا يزال واي فاي 7 قيد التطوير الآن، ولا يوجد موعد محدد لإطلاقه حتى الآن، ولكن، هناك حالياً جداول زمنية مختلفة تقدمها مصادر مختلفة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211029-1635476247110-original-e1635476647598

ميتا تختبر ميزة جديدة للتبديل بين حسابي فيسبوك وإنستغرام بسهولة

201601251244257

نيتفليكس تبني استوديو داخلياً خاصاً بها لألعاب الفيديو في فنلندا

382851_60_1664264587

أفضل مكان لوضع الراوتر لتحسين سرعة الواي فاي

microsoft-windows-11_g3e9

نظرة سريعة على أول تحديث كبير لويندوز 11

20210928_123835-951

بدءا من الشهر المقبل.. واتساب سيتوقف نهائيا على هذه الأجهزة

فرمتة-الايباد

أسهل طرق لفتح جهاز آيباد iPad عند نسيان كلمة السر

أخبار متعلقة
382851_60_1664264587

أفضل مكان لوضع الراوتر لتحسين سرعة الواي فاي

czo2MToiaHR0cHM6Ly9iaXRhamFyb2QuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L3Rpa3RvazEyLmpwZyI7

تأكدوا من معلومات تيك توك.. أخبار مضللة عن مواضيع هامة

Ireland_Instagram_84058--b3995_0

بروكسل تغرم إنستغرام 405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين

4e7fe686-55ff-47ad-ba9c-db406413ba51

تستغل مستخدمي متصفح كروم... غوغل تحذف إضافات خبيثة

thumb_361644_700_400_0_0_exact

تويتر تستعد لتفعيل زر تعديل التغريدات للمشتركين برسوم

202208311212-main.cropped_1661929358

كيفية إنشاء الملاحظات الصوتية وتحريرها ومشاركتها بسهولة على IPhone