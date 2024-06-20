كمبيوتر بأنسجة المخ البشري !

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء سويديون، أخيراً، جهاز كمبيوتر مصنوعًا من أنسجة المخ البشري، وهو الكمبيوتر الذي ظهر في كثير من الأفلام والمسلسلات العلمية .

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ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أخيرًا، تحقيقًا خاصًا حول أول "كمبيوتر حي" في العالم مصنوع من أنسجة المخ البشري.



ووفقًا للصحيفة، فإن الكمبيوتر يتألف من 16 جزءًا عضويًا، أو كتل من خلايا الدماغ التي تمت زراعتها في المختبر، والتي ترسل المعلومات فيما بينها.

تعمل هذه الكتل بشكل يشبه إلى حد كبير شريحة الكمبيوتر التقليدية، إذ ترسل وتستقبل الإشارات من خلال خلاياها العصبية التي تعمل مثل الدوائر. إلا أن ما يجعلها مميزة هو أن "الآلة الحية" تستخدم طاقة أقل، لأن الخلايا العصبية الحية يمكنها استخدام طاقة أقل بمليون مرة من المعالجات الرقمية المستخدمة حاليًا.



عكاظ





