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الأربعاء، 16-12-2020 09:09 ص

كم تبلغ عائدات منشئي مقاطع الفيديو على يوتيوب؟

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الوكيل الإخباري _ عملت شركة يوتيوب العملاقة  على تقديم فرصة لمصممي المحتوى النشيطين وذلك للحصول على أرباح مالية تزداد مع زيادة عدد المشاهدات التي تمنح المعلنين إمكانية الوصول على أكبر عدد من المشاهدين.

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حيث اشارت منشئة الموضوعات سيميد، وهي طالبة طب من ولاية تورونتو الأمريكية: الى انه يمكن لمنشئي المحتوى البدء بجني الأموال من عائدات الإعلانات من خلال شركاء مع يوتيوب، ويصبح صاحب القناة مؤهلاً للحصول على الأرباح بمجرد وصول عدد المشتركين إلى 1000 مشترك".


واضافت : "مع 4000 ساعة مشاهدة، يكسب صاحب القناة بعد ذلك حصة من عائدات الإعلانات التي تضعها يوتيوب على مقاطع الفيديو الخاصة به".


ويمكن أن يختلف مقدار ما يحققه منشئ المحتوى من مليون مشاهدة بشكل كبير بناءً على عوامل مثل: وقت مشاهدة الفيديو، وعدد المشاهدات.

 

المصدر : سبوتنيك 


 




 

 


 

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