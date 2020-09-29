كندا.. روبوتات تطالب الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو روبوت على هيئة كلب يقوم بدورية في أحد شوارع أونتاريو، بكندا ويطالب الناس بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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ويحمل الكلب الآلي اسم "سبوت"، وهو ما أطلقته عليه الشركة المصنعة "بوسطن ديناميك".



ونشر أحد رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للروبوت وهو يسير في أثناء الليل، وأرفقه بتعليق "رفاق! انظروا من رأيته في الشارع!!".

الفيديو حصد أكثر من 112 ألف إعجاب، وما يقارب 60 ألف مشاركة على تويتر، فيما قال مغردون إنه مشهد مخيف أصابهم بالفزع، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



يبلغ سعر "الروبوت الكلب"، الذي يمكنه الجري والقفز وفتح الأبواب المغلقة، حوالي 75 ألف دولار.

وفي وقت سابق استخدم الكلب "سبوت" بمنطقة أخرى من العالم وبالتحديد في سنغافورة، إذ حث الناس على التباعد الاجتماعي خلال تجواله بحديقة قائلا: "دعونا نحافظ على صحة سنغافورة".



وأضاف "الروبوت الكلب" بصوت خافت، "من أجل سلامتك الشخصية ومن حولك، يُرجى الوقوف على مسافة متر واحد على الأقل.. شكرا لك".

بالإضافة إلى بث الرسائل لتذكير الزائرين بتدابير التباعد الاجتماعي، تم تزويد "سبوت" بكاميرات وأدوات تحليلية لتقدير عدد الأشخاص الذين يتجمعون في الحديقة.



سبوتنيك

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